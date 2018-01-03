3 يناير 2018 مـ / موافق 16 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | “التحالف” يستهدف كهوفاً لصواريخ بالستية في صنعاء وعناصر حوثية تزرع الألغام على الحدود

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف المتحدث الرسمي باسم قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الطيران الركن تركي المالكي، عن استهداف مواقع وصواريخ بالستية جديدة وعربات محملة بالأسلحة وثكنات عسكرية تابعة للحوثيين.

وأكد في مؤتمر صحفي عقدته قيادة التحالف، اليوم (الأربعاء)، أن هناك تقدما لقوات الشرعية على العديد من المحاور في اليمن، مشيرا إلى أن هناك تقدما في البيضاء بعد تحرير محافظة شبوة.

وفيما يلي أبرز المواقع التي تم تدميرها والأعمال التي نفذها التحالف خلال الأيام الأخيرة داخل اليمن وعلى الحدود:

– العثور على لغم بحري في المياه الإقليمية اليمنية مقابل ميدي.

– استهداف كهوف تخزين صواريخ بالستية وأسلحة وذخيرة في جبل النهدين بصنعاء.

– استهداف كهوف تخزين صواريخ بالستية وأسلحة وذخيرة في “معسكر العمد” بصنعاء.

– استهداف عناصر حوثية تقوم بزرع ألغام وعبوات مبتكرة على الحدود مع المملكة.

– استهداف عربات أسلحة وتموين أسلحة ومدرعة عسكرية على الحدود مع المملكة.

– استهداف عناصر حوثية تقوم بمحاولة تسلل وزراعة ألغام على الحدود مع المملكة.

استهداف عناصر حوثية مسلحة تقوم بنقل أسلحة وزراعة ألغام على الحدود مع المملكة.

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