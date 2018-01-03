3 يناير 2018 مـ / موافق 16 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد يوم واحد من تعاقده مع “عماد متعب”.. “التعاون” يوقّع مخالصة مالية مع “هزازي”

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلنت إدارة نادي التعاون، مساء اليوم (الأربعاء)، توقيعها مخالصةً ماليةً مع اللاعب “نايف هزازي”؛ مهاجم الفريق الأول، الذي التحق بالفريق القصيمي مع بداية الموسم الجاري.

وأوضح المركز الإعلامي بالنادي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الإدارة تمنّت للاعب التوفيق والنجاح في محطته القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن رحيل اللاعب عن صفوف نادي التعاون يأتي بعد يوم واحد من التعاقد مع نجم نادي الأهلي المصري “عماد متعب”.

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