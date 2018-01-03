3 يناير 2018 مـ / موافق 16 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»متحدث التحالف: الحوثيون حاولوا إطلاق صاروخ باليستي الجمعة الماضي.. وفشلوا
﻿

متحدث التحالف: الحوثيون حاولوا إطلاق صاروخ باليستي الجمعة الماضي.. وفشلوا

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف المتحدث الرسمي لقيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الطيار الركن تركي بن صالح المالكي أن ميليشيا الحوثي حاولت إطلاق صاروخ باليستي يوم الجمعة الماضي.

وقال العقيد المالكي إن ميليشيا الحوثي فشلت في إطلاق الصاروخ الباليستي الذي كان موجها للمملكة، مؤكدا أن عناصر الحوثي زرعت ألغاما وعبوات ناسفة على الحدود مع المملكة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المالكي اليوم (الأربعاء) في الرياض لاستعراض التطورات على الساحة اليمنية.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق