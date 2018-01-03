3 يناير 2018 مـ / موافق 16 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“نائب أمير المدينة المنورة” يؤدي صلاة الميت على الشهيد “الرشيدي” وينقل تعازي القيادة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أدّى نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، اليوم (الأربعاء)، صلاة الميت على الشهيد مبارك بن مطر الرشيدي عقب صلاة الظهر في المسجد النبوي.

ونقل نائب أمير المنطقة لذوي الرشيدي الذي استشهد بالحد الجنوبي، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما أكّد نائب الأمير على علو شأن الشهيد، حيث قال: “إن الشهادة مرتبة سامية ودرجة رفيعة يتمناها رجال الوطن الأبطال الذين يقدمون أرواحهم وأغلى ما يملكون في سبيل الدفاع عن حمى الوطن ومقدساته”.

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