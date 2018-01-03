3 يناير 2018 مـ / موافق 16 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ترامب: الشعب الإيراني سيرى دعماً عظيماً من الولايات المتحدة في الوقت المناسب

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات : ــ

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم ، دعمه لاحتجاجات إيران، ووعد الشعب الإيراني بالدعم في الوقت المناسب .

ووفقاً لما بثته وكالة الأنباء الألمانية ، كتب ترامب في تغريدة جديدة على حسابه بتويتر اليوم ، قال فيها : ” كل الاحترام لشعب إيران في سعيه لاستعادة حكومته … سترون دعماً عظيماً من الولايات المتحدة في الوقت المناسب !”.

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