أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“التجارة”: السعر الأساسي للخبز ريال و5 هللات.. ومعاقبة بقالات وأسواق رفعت السعر إلى ريال ونصف
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