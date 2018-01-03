3 يناير 2018 مـ / موافق 16 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“التجارة”: السعر الأساسي للخبز ريال و5 هللات.. ومعاقبة بقالات وأسواق رفعت السعر إلى ريال ونصف
﻿

“التجارة”: السعر الأساسي للخبز ريال و5 هللات.. ومعاقبة بقالات وأسواق رفعت السعر إلى ريال ونصف

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم (الأربعاء)، منشآت تجارية ارتكبت مخالفة مغالاة سعر إحدى السلع الغذائية الأساسية، موقعةً عقوبات على المخالفين، وذلك خلال جولتها التفتيشية على البقالات ومتاجر الأغذية “هايبرماركت”.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن المنشآت التجارية المخالفة، قامت ببيع كيس”الخبز” بريال ونصف، مشددةً على ضرورة الالتزام بالسعر الأساسي بعد الضريبة وهو ريال و5 هللات.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق