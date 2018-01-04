4 يناير 2018 مـ / موافق 17 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رئيس الوزراء اللبناني يستقبل سفير خادم الحرمين لدى لبنان

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

بيروت – واس :-

استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد اليعقوب .

ويأتي اللقاء عقب تقديم السفير اليعقوب أوراق اعتماده لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون اليوم في القصر الرئاسي.

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