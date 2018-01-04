4 يناير 2018 مـ / موافق 17 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الاتصالات” توضح حقيقة ارتفاع أسعار بعض الخدمات | فيديو

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عادل أبو حيمد، أن أسعار خدمات الاتصالات لم ترتفع، مبيناً أن ما حصل في السوق هو أن هناك عروضاً ترويجية قدمتها الشركات بأسعار مخفضة، وانتهت هذه العروض، والهيئة لا تلزم الشركات بأسعار محددة.

وقال خلال مداخلة له في برنامج “معالي المواطن” على قناة “MBC”، إن دور الهيئة مراقبة الأسعار؛ لضمان التنافسية العادلة في السوق، وبالتالي تقديم أفضل الخدمات والباقات التي تخدم المواطن، مشيراً إلى أن الهيئة تتدخل في حال اتفاق مقدمي الخدمة على تحديد الأسعار أو الاحتكار.

وأضاف أن سوق الاتصالات تنافسي ومفتوح، ويوجد فيه 5 شركات من مقدمي الخدمات، ولديهم الصلاحيات على تصميم باقاتهم وتحديد أسعارها وفقاً للعرض والطلب، بما يتفق مع أنظمة الهيئة بعدم وجود احتكار.

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