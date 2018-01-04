4 يناير 2018 مـ / موافق 17 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تنبيه متقدم من الإنذار المبكر: رياح مثيرة للغبار على الرياض طوال نهار الخميس

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هبوب رياح نشطة ينتج عنها أتربة مثارة على منطقة الرياض، ابتداء من الثامنة صباح اليوم الخميس وحتى الثامنة مساء.

كما أوضح أن الحالة تتمثل في ​نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية لمدى يصل إلى أقل من 3 كم.

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