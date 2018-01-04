4 يناير 2018 مـ / موافق 17 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | وزير المالية يوضح إمكانية زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة مستقبلاً

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكد وزير المالية الدكتور محمد الجدعان أنه لا يوجد تفكير في الوقت الحالي حول زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة على 5% في المستقبل.

وأوضح الجدعان خلال لقاء له مع الإعلامي خالد مدخلي، أنه لا يوجد تفكير في الوقت الحالي في زيادة نسبة الضريبة، مضيفاً أنها اتفاقية خليجية قد تتعدل لاحقاً.

كما أشار إلى أن دول مجلس التعاون من الممكن أن تتفق لاحقاً على زيادتها أو تقليلها أو إلغائها، مشدداً على أنه في الوقت الحالي لا يوجد تفكير في تغييرها وستبقى على حالها.

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