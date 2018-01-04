4 يناير 2018 مـ / موافق 17 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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هيئة الإعلام المرئي والمسموع تضع شروطًا لتصوير الأماكن العامة والسياحية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قالت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إنه على للجهات الراغبة في تصوير الأماكن العامة والسياحية الحصول على تصريح بذلك.

وأوضحت الهيئة في تغريدة عبر صفحتها بـ”تويتر”، أن الجهات الراغبة بتصوير الأماكن العامة والسياحية تلتزم بتعبئة استمارة منفصلة لكل طلب تصوير، إلى جانب قائمة بأسماء فريق العمل مع إرفاق صور للهويات أو الإقامات، وصورة الهوية الوطنية للمسؤول بالجهة ورئيس فريق التصوير، وكذلك تحديد الأماكن المراد تصويرها.

وأشارت إلى أن التصوير الجوي في الأماكن العامة والمواقع السياحية باستخدام طائرات التحكم عن بعد يستلزم الحصول على موافقة من إِمارات المناطق.

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