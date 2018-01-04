فيديو | عصابة تسرق أكثر من 30 قطعة سلاح من متجر أمريكي

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | وزير المالية يوضح إمكانية زيادة نسبة ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أكد وزير المالية الدكتور محمد الجدعان أنه لا يوجد تفكير في الوقت الحالي حول
-
“الاتصالات” توضح حقيقة ارتفاع أسعار بعض الخدم...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عادل أبو حيمد، أن أسعار خدمات الاتصالات
-
“الطاقة” توضح حقيقة التصريح المتداول للوزير خ...بتاريخ
الرياض – واس :- أوضحت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن ما يتم تداوله في بعض وسائط التواصل
-
فيديو | مطاردة مثيرة من رجال دوريات الأمن لضب...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- رصد تقرير تليفزيوني بثته قناة الإخبارية مطاردة مثيرة لرجال دوريات الأمن بإحدى الطرق للقبض