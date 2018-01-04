4 يناير 2018 مـ / موافق 17 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لمستخدمي “أندرويد”.. 3 تطبيقات تأكل بطارية هاتفك

بتاريخ التكنولوجيا | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

يؤثر عمل بعض التطبيقات في الخلفية على أنظمة تشغيل أندرويد، وهو من أبرز الأمور التي تؤثر على أداء وبطارية الهاتف، ويؤدي إلى بطء استجابة وأداء الهاتف، إِضَافَةً إلى استهلاك كافة موارد الجهاز.

تقرير تقني رصد ثلاثة تطبيقات تستهلك البطاريات في الهواتف التي تعمل بنظام “أندرويد”، وهي:

1 – فيسبوك ماسنجر

تطبيق ماسنجر يعتبر ضمن قائمة التطبيقات الأكثر استهلاكاً لموارد الجهاز وعلى رأسها البطارية، حيث يعمل ماسنجر فِي الخلفية ويستهلك الكثير من موارد الجهاز خَاصَّة هواتف أندرويد؛ لذلك يمكن للمستخدمين الذين يعانون من هذه المشكلة الاستعانة بنسخة ماسنجر لايت.

2 – سناب شات

من تطبيقات التواصل الاجْتِمَاعي المميزة، لكنه في الْوَقْت نَفْسه يستهلك الكثير من طاقة البطارية وموارد الجهاز، وقد أشارت الكثير من التقارير إلى أن التطبيق يستهلك الكثير من البطارية ومساحة التخزين، ويمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال الذهاب إلى إعدادات التطبيق، واختيار تبويب “خدمات إِضَافِيَّة”، ومنها زر Travel Mode.

3 – خرائط جوجل

يعتمد على هذا التطبيق الكثير من المستخدمين، إلا أن مشكلته الأبرز أنه يستهلك الكثير من موارد البطارية في الخلفية، حيث يعتمد التطبيق على معرفة الموقع الحالي للمستخدم، لكن يمكن للمستخدمين التغلب على هذا الأَمْر من خلال إِلْغَاء ميزة تحديد المواقع الموجودة في التطبيق.

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