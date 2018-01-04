لمستخدمي “أندرويد”.. 3 تطبيقات تأكل بطارية هاتفك

بتاريخ يناير 4, 2018

(أنحاء) – وكالات :- أكدت مصادر في “شارب” اليابانية العريقة بتطوير الإِلِكْتُرُونِيّات، أن هاتف الشركة القادم سيَأْتِي بمواصفات