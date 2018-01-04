4 يناير 2018 مـ / موافق 17 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»وفاة وإصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة في حائل
﻿

وفاة وإصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة في حائل

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

لقي شخصان مصرعهم وأصيب 2 آخران في حادث انقلاب سيارة على طريق مرغان بين الحليفة والغزالة بمنقطة حائل.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة حائل سلطان عبدالعزيز البراهيم، أن حادث انقلاب سيارة وقع على طريق مرغان بين الحليفة والغزالة، أمس الأربعاء.

وأضاف البراهيم، أنه تم توجيه فرقة إسعافية من الغزالة وأخرى من الحليفة إلى موقع الحادث، وتبين وجود حالتي وفاة وحالتان إصابتهما خطيره نقلت إلى مستوصف الحليفة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق