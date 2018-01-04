4 يناير 2018 مـ / موافق 18 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الداخلية”: القتل حداً بحق سعودي قتل زوجته وابنته الرضيعة خنقاً في الطائف

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس حكم القتل حداً في محافظة الطائف بحق سعد بن سالم بن سعد العزيزي المطيري – سعودي الجنسية – لإقدامه على قتل زوجته سلمى بنت صالح الثبيتي ـ سعودية الجنسية ـ وابنته منها / عدال البالغة من العمر أربعة أشهر، وذلك بخنق زوجته بواسطة عقال وخنق ابنته بيديه مما أدى لوفاتهما.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة ما أقدم عليه الجاني المذكور من قتل زوجته وابنته وهما آمنتين معه، وعلى وجه الحيلة والخداع فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الغيلة وذلك بقتله حدًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني اليوم بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

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