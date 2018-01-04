4 يناير 2018 مـ / موافق 18 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“حساب المواطن” يكشف عن آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الثالثة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن برنامج “حساب المواطن” أن يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 يناير، هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الثالثة لمن لم يسجل في البرنامج، لافتا إلى أن التسجيل يتواصل من خلال البوابة الإلكترونية.

وكان برنامج “حساب المواطن” قد أعلن أمس الأربعاء نتائج الأهلية لمستحقي الدعم المالي من مسجليه في الدورة الثانية للبرنامج، وطلب من المستفيدين الدخول على صفحة الأهلية في البوابة الإلكترونية للبرنامج للاطلاع على النتائج.

وذكر البرنامج أن الدفعة الثانية من قيمة الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين البنكية في 10 يناير 2018، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل 16 ديسمبر 2017.

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