4 يناير 2018 مـ / موافق 18 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مقتل 30 مدنياً وإصابة العشرات قرب دمشق بغارات يشتبه أنها روسية

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال سكان والمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مقاتلات يعتقد أنها روسية قتلت 20 مدنيا على الأقل، وأصابت عشرات في وقت مبكر، الخميس، حينما قصفت مبنيين سكنيين في جيب تسيطر عليه المعارضة شرقي دمشق.

وأضافوا أن 4 قنابل على الأقل سوّت المبنيين بالأرض في بلدة مسرابا التي يحاصرها النظام، ما أدى لإصابة أكثر من 40 شخصا، وذكر المرصد أن بين القتلى 11 امرأة وطفلا.

وقتل 10 أشخاص آخرون على الأقل في ضربات جوية ببلدات قريبة في آخر معقل للمعارضة قرب العاصمة.

وأظهرت لقطات فيديو نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عمال إنقاذ ينتشلون أطفالا ونساء من تحت الأنقاض، ولم يتسن التأكد من اللقطات من مصدر مستقل، حسب “العربية  نت”.

فيما تعلن الأمم المتحدة أن نحو 400 ألف مدني محاصرون في المنطقة، ويواجهون “كارثة تامة”، لأن قوات النظام تمنع دخول شحنات الإغاثة ولا تسمح بإجلاء مئات يحتاجون لعلاج عاجل.

وترفض روسيا اتهامات المعارضة وجماعات حقوقية بأن طائراتها مسؤولة عن مقتل آلاف المدنيين منذ تدخلها قبل عامين والذي حول دفة المعركة لصالح رئيس النظام بشار الأسد.

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