4 يناير 2018 مـ / موافق 18 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الخدمة المدنية : 2900 وظيفة تعليمية للرجال والنساء قريباً

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الخميس، أنه سيتم الإعلان قريباً عن 2900 وظيفة تعليمية للرجال والنساء.

وأوضح متحدث الخدمة المدنية حمد المنيف في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم بشأن الإعلان عن أكثر من 2900 وظيفة تعليمية (للرجال والنساء)، وسيتم التنويه عنها لاحقاً بإذن الله تعالى.

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