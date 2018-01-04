4 يناير 2018 مـ / موافق 18 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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دعوة للإنسانية وللسلام لنشر ثقافة التسامح في المجتمعات

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

قال سومرست موم : ” قليل من الادراك السليم ، و قليل من التسامح ، و قليل من المرح .. و سوف تندهش عندما ترى كيف استطعت ان تريح نفسك على سطح هذا الكوكب “

إذا وجد التسامح بين الشعوب وجد الأمن والأمان وقل العنف والكراهية وإذا غاب التسامح عنهم انعدم الأمن والأمان وازدادت أصوات الكراهية والعنف فبتسامح ينتشر السلام , كونوا دعاة للإنسانية وللسلام حتى تكونوا ذوي قلوب طاهرة تعيش النقاء حتى تصلكم السعادة الأبدية من السماء القادمة نحوكم لتشعل حياتكم نورا وتفتح آفاق الآمال لديكم المحبة والسعادة والتسامح هو من الحضارة المتقدمة التي تعيشها دول وتغيب عنها دول  التسامح ارتياح نفسي قبل ن يكون ارتياح لغيرك فليكن هو مبدؤنا كبشر وليكن هو أساس الحياة ,لنتعلم نشر ثقافة التسامح لينتشر السلام تقبلك للآخرين هو دليل تسامحك صحيح قد تقول : التسامح صعب علي لكن تتعود تدريجيا مثل المريض الذي يتعود ع شرب الدواء حالما يتم تغيير له  تعود وكن من المتسامحين لترضي نفسك وتعيش مع غير ك التسامح تعترف بالآخر وليس بنفسك فقط حتى وإن كان مختلفا عنك في كل شيء  فالبشر ليسوا سواسية حتى في خلقتهم فهم مختلفون بل نجد من الأخوة في البيت يختلفون فكيف بالآخرين ؟! التسامح هو ترك الأنانية وعدم التمسك برأيك بل تحترم وجهات النظر المختلفة لتنسجم مع غيرك  الفرد هو مجموعة من بيئة المجتمع لن يجد السعادة حتى يكون في مجتمع متسامح ليتقبلوه بكل شيء وأيضا المجتمع هو الفرد لن تكون السعادة إلا في الفرد نفسه فهنا علاقة عكسية فعندما تنادي بنشر ثقافة التسامح بين المجتمع تكون صنعت الامن والأمان لهم فطبيعة الانسان تريد العيش بهدوء ولا تريد مشاكل وعدم الاستقرار كما أنك تريد ان تعيش في مأمن من المخاطر كذلك غيرك فالتسامح تتقدم فيه المجتمعات لكل منا يريد حياة بسعادة أبدية فالطريق لذلك هو التسامح فالقوة ليست أننا نتمسك بالاراء ونطالب بالتسامح هنا خلل بالعقل والمنطق ولا يمكن إلا تصحيحه بأنه علينا نتسامح فلا تشوهوا التسامح الذي هو من طبيعة الكون فنرى في الصباح الباكر زقزقة العصافير تشعرنا بانبثاق أمل قادم نحونا فكيف لو اجتمع التسامح مع زقزقتها لأصبحنا نغني بالتسامح مطلبي هو ادخال مقررات عن التسامح مع الغير فرعاية أرواحنا بتسامح تجعلنا نعيش وكأننا خلقنا للأبد حاليا التسامح مهم للغاية بما تعصف بنا من أعاصير من حولنا التسامح يبني الأوطان حالما المجتمعات ليست مشغولة في صراعات مع بعضها البعض سواء مع شعوب آخرى أو حتى داخل المجتمع الواحد العنف والكراهية يدمر الاوطان ولا يبنيها الأرواح تحب ما لا يؤذيها .

ابعثوا الأمل في صدورنا من خلال التسامح لينتشر الحب والسعادة

أقوال عن التسامح /

 قال فولتير : “كن شديد التسامح مع من خالفك الرأي، فإن لم يكن رأيه كل الصواب فلا تكن أنت كل الخطأ بتشبثك برأيك” .

قال غوستاف لوبون : “التشدد في الرأي يغلب على التسامح فيه، لأن الأول مبني على الشعور أو الدين والثاني مبني على العقل”.

قال جورج اليوت : ” مسؤولية التسامح تقع على من لديهم أفق أوسع “

قال مارك توين : ” هناك أناس ، بخصوص بعض المشاكل يظهرون تسامحا عظيما و هذا في كثير من الأحيان لأنهم لا يهتمون ” .

قالت هيلين كلير : ” أفضل نتيجة من التربية هو التسامح “.

قال كورت تشولسكي : ” التسامح هو الشك بأن الآخر قد يكون على حق “.

قال هوراس مان : ” الكرم أثناء الحياة مختلف جداً عن الكرم في ساعة الموت، ينشأ واحد من التسامح الأصيل والخير، بينما ينشأ الآخر من الغرور أو الخوف “

قال هيتوباديسا : ” الشجرة لا تحجب ظلها حتى عن الحطاب “

قال كليوبولس: ” من يعف عن الشرير دائما يضر بالصالح أحيانا “

قال  فكتوريان  : ” التسامح زينة الفضائل “

قال : ” جوزف جوبير التسامح جزء من العدالة “

الانسانية + السلام = التسامح هو سلام للبشرية جمعاء

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