5 يناير 2018 مـ / موافق 18 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | الصين تدشن أول طريق لتوليد الكهرباء

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