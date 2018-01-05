5 يناير 2018 مـ / موافق 18 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“آل الشيخ”: قبل أن يقرر أحد الابتعاد هناك التزامات مالية سيحاسَب عليها
﻿

“آل الشيخ”: قبل أن يقرر أحد الابتعاد هناك التزامات مالية سيحاسَب عليها

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ إنه على من يقرر الابتعاد عن الوسط الرياضي هناك التزامات مالية سيحاسب عليها.

وكتب آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي اليوم (الخميس): “قبل أن يقرر أحد الابتعاد .. هناك التزامات مالية سيحاسب عليها .. وصلت الرسالة ؟”.

يشار إلى رئيس نادي النصر المقال الأمير فيصل بن تركي، قد أعلن اعتزاله الوسط الرياضي، مؤكداً أنه سيظل محباً وداعماً لنادي النصر.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق