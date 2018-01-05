5 يناير 2018 مـ / موافق 18 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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​إغلاق سوق الطيور بجدة بسبب الإنفلونزا .. و7 إصابات جديدة بالمملكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أغلقت الفرق الميدانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة أمس (الخميس)، سوق الأهدل للطيور بجدة بعد اكتشاف بؤر للإصابة بإنفلونزا الطيور في أحد المحلات بالسوق.

وأنهت الفرق الميدانية وفقاً لـ”مكة”، إجراءات التخلص الصحي الآمن من 6500 طائر في 38 محلاً بسوق الأهدل، إلى جانب التخلص الآمن من 385 ألف طائر في مشروع إنتاج الدواجن بمحافظة الخرج.

وأعلنت الوزارة عن اكتشفاها 7 إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور خلال الـ24 الماضية، 3 منها في ضواحي الرياض، وواحدة في محافظة حريملاء، و3 في محافظة ضرما.

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