5 يناير 2018 مـ / موافق 18 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مجددًا.. “علا الفارس” تثير جدلاً بتغريدة غامضة

بتاريخ شبكات اجتماعية | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أثارت الإعلامية علا الفارس جدلاً من جديد بعد نشرها تغريدة عبر صفحتها بـ”تويتر”، عبّرت خلالها عن شكرها لمَن وصفتهم بالمتربصين والحاقدين لها.

وقالت الفارس في تغريدتها المثيرة للجدل: “الحمدلله دائماً وأبداً، المتربصين الحاقدين وهم كثرُ، خدمتوني خدمة العمر من حيث لا تعلمون، اسأل الله التوفيق لي ولكم”.

ولقيت التغريدة تفاعلاً من ناشطين في تويتر، والذين انقسموا بين منتقدين لها بسبب مواقفها الأخيرة، ومؤيدين لها، داعين إياها إلى الالتفات لعملها دون النظر للحاقدين.

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