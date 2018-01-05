5 يناير 2018 مـ / موافق 18 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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دوريات المجاهدين تقبض على مئات المتسللين.. وتضبط مهربين بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات في جازان

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ألقت دوريات إدارة المجاهدين في منطقة جازان، خلال الأسبوعين الماضيين، القبض على 1319 متسللًا من عدة جنسيات، وضبط 28 مركبة استُخدمت في عمليات التهريب، إضافة إلى ضبط مخدرات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بالمنطقة، خالد بن عبدالله قزيز، أنه تم القبض على 258 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، وضبط 200 لتر من الخمور بعبوات مختلفة الأحجام، إضافةً إلى القبض على مهربين بحوزتهم 9 كيلو و600 جرام من الحشيش.

وأشار قزيز إلى أن دورية مركز الضبط الأمني بالجوة التابعة للفرقة الثالثة بفيفاء، استوقفت مركبة، وبتفتيشها عُثر على 66 كيلو و800 جرام من الحشيش مخبّأة بداخل خزان الوقود.

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