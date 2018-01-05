5 يناير 2018 مـ / موافق 18 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“النقد” تطالب البنوك بعدم حسم أي مبالغ من مستحقات مستفيدي “حساب المواطن”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم الخميس على البنوك بعدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات المستفيدين من برنامج حساب المواطن لقاء أي حجوزات قضائية أو غيرها من الحجوزات التي تصدر من قضاة التنفيذ.

كما شددت المؤسسة في تعميمها على ضرورة العمل بموجبه من تاريخ صدوره مع رفع الحجوزات التي سبق إيقاعها على مستحقات المستفيدين من حساب المواطن وبصفة عاجلة.

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