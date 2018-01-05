5 يناير 2018 مـ / موافق 18 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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السجن 15 عامًا لسعودي أساء لولاة الأمر والعلماء وأيّد التنظيمات الإرهابية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن مواطن، بعد ثبوت إدانته بالإساءة لولاة أمر هذه البلاد وعلمائها وشعبها بأوصاف لا تليق، وتأييده التنظيمات الإرهابية.

وأدانت المحكمة المتهم بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي وزعيمه أسامة بن لادن، وما يقوم به من أعمال إرهابية في الداخل، وتأييده قتل المستأمنين، إضافة إلى محاولة إلحاق الأذى بنفسه، وما بدر منه أثناء جلسات المحاكمة.

وأصدرت المحكمة حكمها بتعزير المتهم بالسجن 15 سنة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، تبدأ بعد انتهاء محكوميته استناداً إلى نظام وثائق السفر .

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