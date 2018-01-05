5 يناير 2018 مـ / موافق 19 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأحوال المدنية: قرار وزاري بسحب الجنسية من شخص حصل عليها بطريقة غير شرعية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ممثلة بإدارة الأحوال المدنية بالرياض، عن صدور قرار وزاري يقضي بالموافقة على سحب الجنسية السعودية من شخص حصل عليها بطريقة غير مشروعة.

ووفقاً للقرار الوزاري فإن المسحوبة جنسيته يُدعى راكان علي أحمد عثمان، وحصل عليها في تاريخ 28 جمادى الأولى 1432، وتضمن القرار إلغاء ما بُني على الجنسية المسحوبة من وثائق كجنسيات التابعين، وذلك وفقاً لمواد نظام الجنسية السعودية، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في النظام.

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