5 يناير 2018 مـ / موافق 19 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مطالبات باستثناء الذهب المشغول من ضريبة القيمة المضافة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تواصلت اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة، مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، لاستثناء أوزان وأسعار الذهب المشغول من ضريبة القيمة المضافة، واقتصارها فقط على أجور تصنيع المشغولات الذهبية.

وأوضح عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة محمد عزوز، أن احتساب ضريبة القيمة المضافة على أسعار وأرباح الذهب سيزيد من سعر الذهب والقيمة الضريبية المستقطعة، لكون قيمة الذهب تمثل ما بين 80 إلى 90% من قيمة القطعة المشغولة، وكون أسعار وأوزان الذهب عالمية.

وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة لا تُحتسَب على أسعار الذهب المشغول في العديد من دول العالم، نظراً لأنها تؤثر على المستهلك، وتترك آثاراً سالبة على حركة الاقتصاد، مشيراً إلى أن اللجنة ترى أن الذهب المشغول شبيه بالقروض البنكية المستثناة من ضريبة القيمة المضافة، وفقاً لـ”عكاظ”.

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