5 يناير 2018 مـ / موافق 19 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الرياض.. محاكمة شخصين أحدهما سعودي خططا لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس (الخميس)، أولى جلسات محاكمة متهمين أحدهما سعودي والآخر من الجنسية المصرية؛ لاتهامهما تأييد تنظيم “داعش”، وتصنيع مواد متفجرة.

وذكرت مصادر أن الاتهامات الموجهة للمواطن شملت التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية والاعتداء على الممتلكات العامة، بالإضافة إلى حيازته مواداً تستخدم في صناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة، وكذلك استخدام معرف بـ”تويتر” لأغراض إرهابية والتحريض على ولاة الأمر.

وأوضحت المصادر أن المتهم الثاني بالقضية وهو مصري الجنسية يواجه اتهامات بتأييد تنظيم “داعش” الإرهابي، وحيازة هاتفه صوراً للتنظيم وأخرى إباحية، إلى جانب التواصل مع المتهم الأول لصناعة المتفجرات.

ولفتت إلى أن المحكمة خصصت الجلسة الأولى للاستماع لمرافعة المدعي العام للنيابة العامة، كما أجلت القضية بناءً على طلب المتهمين لحين تجهيز الدفوع الخاصة بهما، وفقاً لـ”عكاظ”.

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