5 يناير 2018 مـ / موافق 19 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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واقعنا الأليم

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

كثير من الناس اليوم لايريدون التعامل مع الواقع ، غلبت عليهم أهوائهم وانتماءاتهم فيقدمون المصلحة الخاصة قبل العامة ، والأسوأ إذاكان  أهل العلم والدراية هم من غفلوا وتجاهلوا ، ومن الواقع الذي نعيشه اليوم ظاهرة التطرّف والإرهاب ، تلك الظاهرة التي اتخذت لباس الدين وجعلتها شعارا، لتفكيك الأمم والمجتمعات ، وحقيقةالأمر ،إن الإرهاب غير منظمة أو هيئة ، بل هو فكر إنحرافي شيطاني يسقي شجرته قتلة الإنسانية وفاقدي العلم والبصيرة ، وإذاتفقنا على أن السلام العالمي لن يتحقق إلا بالإحترام المتبادل بين الأمم والشعوب بغض النظر عن اللون والإنتماء ، فكيف يتحقق ذلك ، وفي كل يوم تمتد ظاهرة الإرهاب والتطرف؟

ولما كان الإرهاب انحرافا فكريا ينبغي تصفية وتطهير المنظمات الدولية والإقليمية عنهاممن  لايؤمن بالتعددية الفكرية ،  ويتبنى الكراهية والبغضاء لغيره ، ويتبع هواه لأنه سيضل نفسه ويضل غيره،

وَمِن الأسف الشديد عُقدت الموتمرات والندوات ، وألقيت المحاضرات لإيجاد حل لمحاربة الإرهاب فكريا ، كما نجد ذلك لما تفضل صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بإنشاء معهد الحرب الفكرية في الرياض ، ليكون منبعا للوسطية والإعتدال ، وسدا منيعا للتطرف والإرهاب ، ويأتي عكس ذلك تعهد أمير قطر تميم بن حمد بتقديم ملياري دولار لنظام ولاية الفقية لإخماد ثورة إيران ودعم الميليشيات الصفوية الموجودة في العالم، ألم يكن من الاحسن هذه المبالغ المالية تنفق على التعليم والصحة في الدول المتضررة من الجهل  والفقر والمرض، بدلا من دعم ولاية الفقيه في زرع الطائفية ونشر الفتن في العالم بمليشياته؟ لقد تبين الأمر أن انتشار ظاهرة الإرهاب هناك دول تتبناها وتدعمها ، كما أن هناك هيئات إقليمية ودولية تتجاهل عن الواقع الأليم، فتتخذهاالعواطف والمصالح الشخصية وعدم الجدية في تحمل المسؤولية فيجد الإرهاب مدخلا في نشره مرضه المعدي ، فالإرهاب لادين له ولاخلق ، فالإرهابي عدو للإنسانية جمعاء، حكومات يتصدر فيها ،هيئات ومنظمات يرعاها ، هذا هو واقعنا الأليم .

بقلم : نورالدين محمد طويل

إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي بدرانسي شمال باريس

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