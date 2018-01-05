5 يناير 2018 مـ / موافق 19 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | عُمان تفوز على الإمارات وتتوج بكأس “خليجي 23”

بتاريخ رياضة ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

تمكن المنتخب العماني من الفوز ببطولة خليجي 23 المقامة الكويت بعد تغلبه على نظيره الإماراتي بركلات الترجيح في مباراة حماسية.

انتهت المباراة في شوطيها الأصليين والإضافيين بالتعادل السلبي في مباراة تبادل فيها الفريقان السيطرة خلال مجرياتها، وأضاع اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن خلالها ركلة جزاء، لتذهب إلى ركلات الترجيح.

ونجح المنتخب العماني في حسم المباراة بركلات الترجيح بإحراز خمسة ضربات مقابل 4 للإمارات، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة ويحقق المنتخب العماني كأس البطولة.

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