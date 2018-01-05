5 يناير 2018 مـ / موافق 19 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزارة الطاقة تنفي ما يتداول بشأن أسعار البنزين في الأعوام القادمة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نفت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اليوم (الجمعة) ما يُتداوَل في مواقع التواصل الاجتماعي من تكهنات حول أسعار البنزين في الأعوام القادمة.

وأكدت الوزارة في توضيحها للأمر على أن تلك التوقعات والمعلومات غير صحيحة جملة وتفصيلا، وكانت الوزارة قد أعلنت مطلع العام الجاري 2018 عن رفع أسعار البنزين ضمن خطة لإصلاح أسعار منتجات الطاقة.

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