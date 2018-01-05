فيديو | ملابسات حادث انهيار سياج مدرج الجماهير العمانية

(أنحاء) – متابعات :-
قال الشيخ أحمد اليوسف الصباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم إن حادث سقوط الجماهير اليوم (الجمعة) في استاد الشيخ جابر الدولي بدولة الكويت أثناء احتفال الجماهير العمانية بتحقيق كأس خليجي 23، كان بسبب حدوث تدافع في منطقة السقوط.
وأوضح الصباح أن الجماهير رغبت في التفاعل مع اللاعبين والاحتفال معهم بعدما اقتربوا من تلك الجهة من المدرج، ما أدى لسقوطهم من ارتفاع ثلاثة أمتار، مؤكدا أن الإصابات التي حدثت بين الجماهير كلها طفيفة ومتوسطة عبارة عن خدوش وجروح بسيطة بسبب الزجاج، كما وُجدت بين الجماهير إصابات أخرى متوسطة عبارة عن رضوض.
وأكد الشيخ أحمد اليوسف أن جميع المصابين نُقلوا مباشرة لمستشفى الفروانية، حيث تولت الفرق الإسعافية الموجودة في الملعب إسعاف المصابين ونقلهم عبر أكثر من 12 سيارة إسعاف كانت موجودة في الاستاد.
وأشار الصباح إلى أن أكثر من نصف المصابين رفضوا نقلهم للمستشفى بسبب كون إصاباتهم طفيفة؛ لكنه أكد أن السلطات الكويتية ستتولى رعايتهم وتسكينهم مع ذويهم ومرافقيهم في فنادق حتى يتم التأكد من سلامتهم.
فيديو| الشيخ أحمد اليوسف يتحدث عن تفاصيل حادثة سقوط الحاجز الزجاجي في #استاد_جابر pic.twitter.com/0haZZsCFc9
— بركه (@BrkaQ8) January 5, 2018