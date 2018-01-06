6 يناير 2018 مـ / موافق 19 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | منظر بديع لجبل اللوز في تبوك وقد تغطى بالثلوج

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أمس الجمعة، أظهر جبل اللوز بمنطقة تبوك وقد تغطى بالثلوج.

وحرص المتنزهون على الاستمتاع بتلك الأجواء في أماكن تساقط الثلوج على الجبل، الذي تُعد قمته أعلى قمة في منطقة تبوك، فيما يُتوقع أن تشهد المنطقة في الأيام المقبلة تساقط المزيد منها، في ظل توقع هيئة الأرصاد لانخفاض كبير في درجات الحرارة.

يُذكر أن جبل اللوز هو أحد جبال شمال غرب المملكة، قرب حدود الأردن، ويبلغ ارتفاعه 2580 مترًا، وسُمي بهذا الاسم لانتشار أشجار اللوز به قديمًا.

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