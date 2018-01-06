6 يناير 2018 مـ / موافق 19 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خادم الحرمين يوجه بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس :-

صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي ، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

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