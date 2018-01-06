6 يناير 2018 مـ / موافق 19 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سعود القحطاني: المملكة لن تدفع هللة واحدة لبناء استاد في مصر.. وهذا كذب من خلايا عزمي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نفى سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي ورئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، صحة ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن تكفل المملكة لبناء استاد رياضي في دولة مصر.

وقال سعود القحطاني في تغريدة عبر حسابه في تويتر: “غير صحيح أن السعودية ستبني استادا رياضيا في دولة مصر الشقيقة وهذا كذب من خلايا عزمي”.

وأوضح: الذي سيدفع مستثمرون عرب تحت مظلة الاتحاد العربي، والمملكة لن تدفع هللة واحدة.

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