6 يناير 2018 مـ / موافق 19 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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​وفاة شخص دهساً أثناء عبوره طريق الحرمين في جدة

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

لقي شخص مصرعه أمس (الجمعة)، إثر تعرضه لحالة دهس خلال عبوره طريق الحرمين بمحافظة جدة في منطقة مكة المكرمة.

وبّين المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية “911” في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”، أن حالة الدهس جاءت بعدما قام المتوفي بعبور موقع غير مخصص للمشاة بطريق الحرمين في جدة، لافتاً إلى أن الجهات المختصة باشرت الحادث سريعاً.

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