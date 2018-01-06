6 يناير 2018 مـ / موافق 19 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عقب الأوامر الملكية.. حساب المواطن يؤكد: الدعم مستمر ولن يتوقف

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكد برنامج حساب المواطن عقب الأوامر الملكية التي صدرت منذ قليل، أنَّ الدعم الذي يحصل عليه المواطنين المستحقين مستمر.

وأوضح الحساب أنَّ ذلك يأتي وفقاً للسياسات المعلنة، بالتزامن مع الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

جدير بالذكر أنَّ الأوامر الملكية، تضمّنت عودة العلاوة السنوية، فضلاً عن بدل لغلاء المعيشة، ومكافآت نقدية للمرابطين، والموظّفين الحكوميين، المدنيين والعسكريين، إضافة إلى زيادة في مكافآت الطلاب والطالبات السعوديين بـ 10%، وتكفّل الدولة بضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، وزيادة لمخصصات التضامن الاجتماعي والمتقاعدين.

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