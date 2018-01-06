6 يناير 2018 مـ / موافق 19 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»مصادر: مقتل مراسل قناة “المسيرة” الحوثية أثناء تغطية ميدانية بالجوف اليمنية
﻿

مصادر: مقتل مراسل قناة “المسيرة” الحوثية أثناء تغطية ميدانية بالجوف اليمنية

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قُتل مصور قَنَاة المسيرة الحوثية، اليوم الْجُمُعَة، خلال مواجهات مع قوات الشرعية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقَالَتْ مصادر إعلامية حوثية إن مصور القناة “سفير الشامي” قُتل خلال تغطيته للمعارك بين الميليشيات الانقلابية وقوات الشرعية في المحافظة.

يُشَارُ إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية خسرت عَدَدَاً من قادتها الميدانيين خلال مواجهات الجوف، إِضَافَة إلى مناطق عديدة في المحافظة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق