6 يناير 2018 مـ / موافق 19 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»مصادر: الجهات الأمنية بالطائف تضبط الممرضات العابثات بالرضيع للتحقيق معهن
﻿

مصادر: الجهات الأمنية بالطائف تضبط الممرضات العابثات بالرضيع للتحقيق معهن

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قالت مصادر إن الجهات الأمنية ممثلة في مركز شرطة حي النزهة بالطائف ألقت القبض على 3 ممرضات ظهرن في مقطع فيديو متداول، وهن يعبثن بطفل في أحد المستشفيات.

وأوضحت المصادر أنه تمت إحالة اثنتين من الممرضات إلى دار الفتيات بمكة المكرمة، فيما نُقلت الثالثة إلى سجن النساء بالطائف، تمهيدا للتحقيقات التي ستجريها النيابة العامة في القضية، مشيرة إلى أن الممرضات الثلاث يواجهن عدة تهم جنائية، أهمها الاعتداء على طفل وتصويره والتشهير به بنشر المقطع الذي يصور الواقعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لـ”المدينة”.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اعتمد قراراً بفصل الممرضات الثلاث وسحب تراخيص العمل منهن، وحرمانهن من العمل في المجال الصحي نهائياً.

يُذكر أن مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، أظهر ممرضات يعتدين على طفل ويعبثن به بطريقة مهينة داخل أحد المستشفيات بالطائف، الأمر الذي أثار سخط وانتقاد غالبية من شاهدوا المقطع، وطالبوا بالتحقيق معهن ومعاقبتهن.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق