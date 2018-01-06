6 يناير 2018 مـ / موافق 20 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»محمد العمري: قرارات ملكية حكيمة .. ونداء للقطاع الخاص بتطبيقها
﻿

محمد العمري: قرارات ملكية حكيمة .. ونداء للقطاع الخاص بتطبيقها

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – جدة : ــ

قال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة وعضو مجلس منطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن عبدالله العمري إن القرارات الملكية التي صدرت مساء أمس تؤكد حرص القيادة على المواطن، وأكد أن إعادة العلاوة السنوية قرار مهم جداً، إضافة إلى ما صاحبه من قرارات إيجابية ومؤثرة سواء فيما يخص الزيادة في غلاء المعيشة للموظفين والمتقاعدين مروراً بتحمل الدولة للضريبة المضافة عن فواتير العلاج، حيث أن المريض يتحملها من الفاتورة وليس شركة التأمين، إضافة لتحمل الضريبة المضافة عن المدارس الخاصة وهي التي ستعم ما لا يقل عن ٣٠٪‏ من المواطنين، والمسكن الأول للمواطن شمله القرار ولله الحمد.

وأوضح العمري أننا نجد من قيادتنا حرص الحكومة على المواطن، وهذا ما يجعل على كاهلنا أهمية التكاتف سواء كنا موظفين أو إعلاميين أو قطاع خاص أو طلاب أن نكون الأحرص على هذه اللُحمة في كل تصرفاتنا.

وأشار إلى تمنيه من البنوك التجارية والفنادق والشركات والمؤسسات وشركات الاتصالات وشركات الطيران الوطنية وكل مرافق القطاع الخاص أن تتخذ قرارات تتناسب والتوجه العام لهذه الأوامر السامية.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق