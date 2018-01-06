تعرف على حزمة المبالغ التي ستُودَع في حسابات السعوديين هذا الشهر

(أنحاء) – متابعات : ــ
بعد صدور الأوامر الملكية الجديدة، عن العلاوات والبدلات والمكافآت، والتي تأتي بالتزامن مع تأكيد استمرار صرف دعم حساب المواطن، فإنّه سيتم إيداع عدد من المبالغ في حسابات السعوديين خاصةً بشهر يناير الجاري.
ووفقًا للبيانات الرسمية المعلنة، فإنَّه يوم (10 يناير 2018) سيتم إيداع دعم حساب المواطن للمستفيدين.
وفي يوم (18 يناير 2018)، سيتم إيداع معاشات متقاعدي التأمينات، وفي نفس اليوم سيتمّ إيداع مساعدات الضمان الاجتماعي.
أما في يوم (27 يناير 2018)، سيتم إيداع رواتب موظفي الدولة متضمنة العلاوة السنوية بالإضافة إلى غلاء المعيشة.
وفي يوم (1 فبراير 2018)، سيتمّ إيداع معاشات متقاعدي الحكومة.
وأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، اعتبارًا من يناير 2018. كما أصدر خادم الحرمين، أمرًا ملكيًا تضمن العديد من التوجيهات الداعمة للمواطنين في مواجهة أعباء المعيشة.
على جانب آخر أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استمرار صرف دعم برنامج حساب المواطن في موعده المعلن سابقًا يوم 10 من كل شهر ميلادي.