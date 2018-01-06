6 يناير 2018 مـ / موافق 20 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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التجارة تحذر من استغلال “العلاوة” و “بدل المعيشة”: لا تهاون في العقوبات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

حذرت وزارة التجارة والاستثمار من استغلال صرف العلاوة السنوية وبدلات غلاء المعيشة، مؤكدة أن كثفت جولاتها الرقابية للأسواق لضبط المخالفين، بالتعاون مع 18 جهة حكومية بإشراف غرفة عمليات حماية المستهلك.

وشدد التجارة عبر تغريدات لها في موقع التواصل الإجتماعي في «تويتر» اليوم (السبت) على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات التجارية بكافة أنواعها، ودعت المستهلكين للإبلاغ عن طريق الرقم المجاني «1900»، أو عن طريق تطبيق «بلاغ تجاري».

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