6 يناير 2018 مـ / موافق 20 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ترامب يرد على منتقديه: أنا عبقري وراجح العقل جداً

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات : ــ

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نفسه بأنه “عبقري راجح العقل جدا”، وذلك بعد نشر كتاب ينتقده بشدة ويشكك في أهليته لتولي الرئاسة.

وكتب الرئيس الأمريكي على موقع التواصل “تويتر” اليوم السبت “في الواقع أكبر نعمتين في حياتي: رجاحة العقل وشدة الذكاء”.

وأضاف “من رجل أعمال ناجح جدا أصبحت نجما تلفزيونيا لامعا… ثم رئيسا للولايات المتحدة (من محاولتي الأولى). أعتقد أن هذا يؤهل المرء لا أن يكون ذكيا بل وعبقريا… عبقريا راجح العقل جدا”.

وسرعان ما تصدر كتاب (نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض) قائمة الكتب الأكثر مبيعا أمس الجمعة.

ووصف ترامب الكتاب بأنه مليء بالأكاذيب.

ويصور الكتاب وضعا فوضويا في البيت الأبيض ورئيسا لم يكن مستعدا كما ينبغي للفوز بالمنصب عام 2016 ومساعدين يسخرون من قدراته.

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