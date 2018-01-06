6 يناير 2018 مـ / موافق 20 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بتوجيه الملك.. إطلاق اسم القاضي الجيراني على أحد شوارع تاروت

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل بإطلاق اسم القاضي الشيخ محمد بن عبدالله الجيراني على أحد الشوارع بجزيرة تاروت.

وأوضح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبدالملك آل الشيخ في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أنه تم إطلاق اسم الشيخ الجيراني على الشارع الذي عاش فيه ويضم منزله بوسط بلدة الربيعية في جزيرة تاروت التي ولد فيها.

وجاء إطلاق اسم الشيخ الجيراني على الشارع وفاء وتقديراً من القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتضحيات أبناء الوطن وتخليداً لذكراهم.

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