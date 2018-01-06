6 يناير 2018 مـ / موافق 20 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القبض على 11 أميرًا تجمهروا في قصر الحكم.. والنائب العام يوضّح

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – الرياض : ــ

أوضح بيان صدر عن النائب العام أن ١١ أميراً تجهروا في قصر الحكم مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، يوم الخميس ١٧ ربيع الآخر ١٤٣٩هـ، كما طالبوا بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.

وأضاف أنه تم إبلاغهم بخطأ تصرفهم هذا، لكنهم رفضوا مغادرة قصر الحكم، فصدر أمر كريم بالقبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم.

وأكد النائب العام على أن التوجيهات الكريمة واضحة بأن الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائناً من كان.

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