6 يناير 2018 مـ / موافق 20 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رئيس النصر يكشف عن مفاجأة تركي آل الشيخ لجماهير النادي

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف رئيس نادي النصر المكلف سلمان بن فهد المالك، عن تفاصيل اجتماعه أمس (الجمعة) مع رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، مشيراً إلى أنه أطلعه على احتياجات النادي خلال الفترة القادمة.

وقال المالك إن رئيس هيئة الرياضة أبدى دعمه للنادي بمهاجم على طراز عالٍ، بالإضافة للاعب آخر سيسعد جماهير العالمي، وذلك تنفيذاً لاحتياجات النصر التي نوقشت معه في اجتماع مطول.

يشار أن رئيس النصر المكلف سلمان المالك باشر عمله الأسبوع الماضي خلفاً للرئيس المقال فيصل بن تركي، بعقد عدة اجتماعات إدارية وفنية، اطلع خلالها على جملة من الأمور الإدارية والمالية للنادي.

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