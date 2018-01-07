6 يناير 2018 مـ / موافق 20 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاب هندي يبكي بعد إجباره على الزواج من فتاة تحت تهديد السلاح

بتاريخ فيديو ،هنا و هناك | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

ذكرت مصادر صحفية، أن شابا هنديا من ولاية بيهار الفقيرة شرقي الهند، تعرض للاختطاف، ومن ثم أجبر مكرها تحت تهديد السلاح بالزواج من فتاة.

وأظهر مقطع فيديو متداول الشاب (29 عاما) ويدعى فيندور كومار، وهو جالس بجانب عروسه ويبكي بشدة متوسلاً خاطفيه أن يطلقوا سراحه ولكن دون جدوى.

وذكرت صحيفة”ميرور” البريطانية، أن ولاية بيهار في الهند تشتهر بموروث تقليدي، حيث تقوم فيه عائلات باختطاف رجال لتزوجيهم لبناتهم بسبب قلة الرجال في المنطقة.

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