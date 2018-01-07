7 يناير 2018 مـ / موافق 20 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | بدر بن عبدالمحسن: حظيت بأكثر من أب و8 أمهات.. وهذه نظرتي للقب “أمير”

بتاريخ ثقافة وفنون ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أن هناك أكثر من شخص مارس دور الأبوة له، مشيراً إلى أن لديه 8 أمهات بحكم الرضاعة منهن.

وقال الأمير في لقاء على قناة العربية أمس الجمعة: كان هناك أكثر من شخص أعدهم “آباء” لي، فمن أشرف على تربيتي مثلا أسميه “أبوي صالح”، وفي نفس الوقت كان عندي 8 أمهات مرضعات، فعندما ولدت لم يكن يوجد هناك حليب الأطفال المعروف حاليا وكان الاعتماد على المرضعات.

وعلق الأمير خلال اللقاء على مسؤولية لقب “أمير” بقوله: “إن اللقب بالنسبة لي مسؤولية كبيرة فلو أهملت مسؤوليته أصبح لقباً فارغاً ما له معنى”، مؤكداً أن اللقب من يستحقه يجب يقدم تضحية ومسؤولية.

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