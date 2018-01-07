7 يناير 2018 مـ / موافق 20 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع يرصد لحظات الفرح العارمة لمواطنين أثناء الإعلان عن عودة “العلاوة” ومنح “بدل غلاء المعيشة”

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أمضى المواطنون ليلة (الجمعة) ساعة طويلة في انتظار الأوامر الملكية التي أُعلن قرب صدورها بعد الساعة الـ12 منتصف الليل، ليتسمر الجميع أمام شاشات التلفاز والجوالات ترقبا للحظة الإعلان، متنبئين ومحللين ومتمنين، قبل أن تعلَن قرابة الساعة الـ1:10.

وأشعل خبر إعادة العلاوة السنوية، الذي طال الحديث عنه وكان أكثر سؤال طرح على الوزراء والمسؤولين، شرارة فرح هستيري لدى عديد من المواطنين، الذين وثقوا تلك الفرحة في فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا يقل خبر منح بدل غلاء المعيشة لموظفي القطاعات الحكومية والعسكرية دافعا للاحتفاء والاحتفال عن إعادة صرف العلاوة، حيث جاء في وقت اشتكى فيه مواطنون من ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، ليجيء الأمر الملكي مخففا للأمر.

وأظهرت الفيديوهات التي حرص مواطنون على تصويرها وبثها ردات الفعل الاحتفالية الصاخبة، بالرقص والمباركة والأحضان، التي صاحبت لحظات الإعلان.

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